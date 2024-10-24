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Чи мобілізують чоловіків віком від 50 до 60 років: в ТЦК дали чітку відповідь

Україна, Четвер 24 жовтня 2024 15:12
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Чи мобілізують чоловіків віком від 50 до 60 років: в ТЦК дали чітку відповідь Фото: Чоловіки від 50 до 60 років в Україні підлягають мобілізації (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні відсутні заборони щодо мобілізації чоловіків віком від 50 до 60 років. Тому вона здійснюється, відповідно до затвердженого порядку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Волинський ТЦК та СП.

Попри існування розпорядження, яке регулює порядок мобілізації цієї категорії громадян, цей документ призначений лише для службового користування і не означає скасування призову для чоловіків у цій віковій групі.

Наразі в Україні мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років проводиться за встановленим порядком. Це означає, що громадяни цієї вікової категорії, які не мають звільнення від військової служби через стан здоров'я або інші законні підстави, підлягають мобілізації на загальних умовах.

Під час мобілізації особливу увагу приділяють визначенню придатності до служби за станом здоров'я, наявності військової спеціальності та попереднього досвіду.

Таким чином, якщо громадянин старше 50 років відповідає зазначеним вимогам, він може бути мобілізований для виконання завдань, пов’язаних з обороною держави.

Нагадаємо,що в Україні оновили список захворювань, що звільняють від армії. З 1 жовтня діють нові правила щодо проходження військово-лікарської комісії.

Крім того, військовозобов'язані українці мають стати на військовий облік за місцем фактичного проживання, якщо воно відрізняється від місця прописки. Для цього потрібно написати відповідну заяву.

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Мобілізація в Україні
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