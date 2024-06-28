В Україні майже всі області мають відходи від руйнувань через війну: як вони допоможуть у відбудові

За її словами, у цьому напрямку для України чітким дороговказом і мапою євроінтеграційних реформ є програма Ukraine Facility, за якою Україна отримає від ЄС 50 млрд євро на відбудову протягом 2024-2027 років. На минулому тижні Парламент підтримав одразу декілька ключових для них законопроєктів, але для отримання фінансування необхідно виконати всі 150 індикаторів програми Ukraine Facility.

"План для Ukraine Facility має три кроссекторальні напрями. Це "зелений" перехід, цифрова трансформація та європейська інтеграція. Більше того, Євросоюз готовий підтримувати сучасну інфраструктуру управління відходами в Україні. Щоб створювалися ланцюжки доданої вартості, була переробка і повторне використання електроніки, батарейок, пластику, текстилю і, звісно, будівельних відходів, які утворилися від руйнувань внаслідок російської збройної агресії", - зауважила Олена Шуляк.

При цьому вона зазначила, що робота з відходами - їх переробка на будівельні матеріали, надважлива з точки зору відбудови України, оскільки саме з них ми зможемо її проводити. Наразі Україна дуже прискіпливо вивчає досвід інших країн у цьому. Зокрема, Нідерландів, де більше ніж 90% всіх будівельних матеріалів виготовлені з будівельного сміття, Данії, де цей показник становить 80%, а також Великобританії і Фінляндії, де частка будівельних матеріалів, вироблених з будівельного сміття становить 40%.

"В Україні, на жаль, майже немає областей, де не утворилося б відходів від руйнувань, спричинених російською збройною агресією. Десь це зруйнована ракетними обстрілами житлова, критична, енергетична інфраструктура. А десь, на превеликий жаль, зруйновані цілі населені пункти і ми можемо тільки уявити обʼєми відходів від руйнувань там. Тому ми наразі повинні зробити все, щоб і в Україні відсоток будівельних матеріалів, виготовлених з цих відходів, був максимальним", - пояснила Олена Шуляк.

За її словами, це матиме успіх у випадку, якщо до цих процесів залучити бізнес, який інвестуватиме в цю сферу, оскільки саме він буде виконувати основну роль в тому, щоб перероблене будсміття ставало будматеріалами для української відбудови.

"Нам варто обʼєднатись і створити свого роду To-Do List - що для цього має зробити громада, що парламент, що бізнес та інші стейкхолдери, щоб все це обʼєднати. До того ж, потрібно напрацювати безпечний і водночас ефективний механізм, за яким така переробка буде відбуватися", - зазначила Олена Шуляк.

Вона додала, що бізнес готовий до цього навіть попри те, що це дорожче за виготовлення будматеріалів в традиційний спосіб. Тому зараз на часі переглянути і стандарти виготовлення будівельної продукції, і наявну нормативно базу, і підходи до використання повторно тих чи інших складових будматеріалів. Також потрібно проаналізувати, наскільки технічно готові наші виробники будівельних матеріалів до такого роду діяльності, підсумувала очільниця партії "Слуга Народу".