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В Україні люди з інвалідністю можуть отримати права категорії С1. Як це зробити

Фото: в Україні люди з інвалідністю можуть отримати права категорії (скріншот)
Автор: Наталія Кава

В Україні було запущено пілотне навчання для людей з інвалідністю на отримання водійських прав категорії С1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Перші автошколи почали приймати на навчання людей з інвалідністю наприкінці 2023 року.

"У МВС вивчають запит на таку послугу, оскільки відповідне навчання могло б дати людям з інвалідністю додаткову можливість працевлаштування. Наразі охочі можуть доєднатися до пілоту", - сказано у повідомленні.

Відомо, що теоретична частина підготовки буде тривати 74 години, а практична - 58,5 годин. Під час навчання учні будуть проходити практику в автошколі на спеціально обладнаному автомобілі Форд Транзит із ручним керуванням.

Хто може навчатись

Навчатись для отримання прав категорії С1 можуть долучитися люди з порушенням опорно-рухового апарату порушенням функцій слуху та зору. Однак вони мають отримати дійсну на дату подання документів медичну довідку форми №083/о.

Для вступу необхідно заповнити заяву на ім’я керівника автошколи та підготувати:

  • Копію паспорта громадянина України.
  • Копію облікової картки платника податків.
  • Медичну довідку форма №083/о.
  • Фотокартку розміром 3,5 х 4,5 см.

Нагадаємо, що з початку липня в Україні запрацювали перші п'ять автошкіл для людей з інвалідністю.

Проект реалізує Міністерство внутрішніх справ у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської. Автошколи відкрилися на базі закладів освіти системи МВС у Києві, Кам’янці-Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі.

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