В Україні ліквідують медико-соціальні експертні комісії: Ляшко назвав терміни

В Україні припинять діяльність медико-соціальні експертні комісії. Вони перестануть існувати до 1 січня 2025 року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

"Ми поставили мету, щоб із 1 січня 2925 року їх не було. Ми це зробимо", - сказав він.

Міністр також нагадав, що наразі контракти на послуги з реабілітації уклали 244 медзаклади. Глава МОЗ уточнив, що для заміни системи МСЕК сучасною системою реабілітації та адаптації необхідно внести зміни до 19 законів і 49 підзаконних актів.