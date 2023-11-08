В Україні ліквідували канал нелегального вивезення обладнання для винищувачів МіГ-29

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як повідомили правоохоронці, у результаті комплексних заходів у Києві, Харкові, Одесі та Запоріжжі затримано організатора нелегального трафіку і двох його спільників. Зловмисники намагались незаконно продати азійським замовникам партію запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 млн гривень.

За наявними даними, відповідні комплектуючі раніше були викрадені з промислового гіганта "Мотор Січ". Для переправлення продукції зарубіжним клієнтам ділки планували вивезти її за межі України з приховуванням від митного контролю.

Крім того, у такий спосіб зловмисники хотіли вивезти з України радіолокаційний блок для винищувачів МіГ-29, який використовується для розпізнавання літаків у режимі "свій-чужий" системою ППО.

Також в Одеській області співробітники СБУ затримали "на гарячому" одного із фігурантів, що хотів переправити авіапродукцію до однієї з країн Східної Азії через невизнане Придністров’я. Щоб таємно вивезти товар, він заховав його у технологічних порожнинах власного авто.

За даними слідства, організатором "схеми" виявився комерсант з Харкова. Для пошуку зарубіжних клієнтів він розміщував "рекламні" оголошення про авіакомплектуючі на спеціалізованих інтернет-ресурсах.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів вилучено велику кількість агрегатів до авіаційної техніки українського виробництва, підготовлених до відправки за кордон.

Фото: СБУ ліквідувала канал нелегального вивезення з України обладнання для винищувачів МіГ-29 (ssu.gov.ua)

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників злочинної діяльності, у тому числі причетних до розкрадання авіапродукції з українських заводів.