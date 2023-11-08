В Украине ликвидировали канал нелегального вывоза оборудования для истребителей МиГ-29

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщили правоохранители, в результате комплексных мероприятий в Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье задержан организатор нелегального трафика и два его сообщника. Злоумышленники пытались незаконно продать азиатским заказчикам партию запчастей к авиадвигателям почти на 2,5 млн гривен.

По имеющимся данным, соответствующие комплектующие ранее были угнаны из промышленного гиганта "Мотор Сич". Для переправки продукции зарубежным клиентам дельцы планировали вывезти ее за пределы Украины с утаиванием от таможенного контроля.

Кроме того, таким образом, злоумышленники хотели вывезти из Украины радиолокационный блок для истребителей МиГ-29, который используется для распознавания самолетов в режиме "свой-чужой" системой ПВО.

Также в Одесской области сотрудники СБУ задержали "на горячем" одного из фигурантов, желавшего переправить авиапродукцию в одну из стран Восточной Азии из-за непризнанного Приднестровья. Чтобы тайно вывезти товар, он спрятал его в технологических полостях собственного автомобиля.

По данным следствия, организатором "схемы" оказался коммерсант из Харькова. Для поиска зарубежных клиентов он размещал "рекламные" объявления об авиакомплектующих на специализированных интернет-ресурсах.

Во время обысков по адресам проживания фигуранты изъяли большое количество агрегатов к авиационной технике украинского производства, подготовленных к отправке за границу.

Фото: СБУ ликвидировала канал нелегального вывоза из Украины оборудования для истребителей МиГ-29 (ssu.gov.ua)

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

В настоящее время идет расследование для привлечения к ответственности других участников преступной деятельности, в том числе причастных к хищению авиапродукции с украинских заводов.