В Україні до кінця 2024 року планують ухвалити чотири децентралізаційні законопроекти

За її словами, протягом 10 років з моменту старту децентралізаційного курсу України саме реформу децентралізації можна вважати однією з найбільш успішних в нашій державі. Однак реформа, в результаті якої громади стали значно стійкішими, повноцінно не завершена.

Передусім потрібно чесно відповісти на питання, чи дійсно мешканці громад сьогодні мають всі можливості взагалі впливати на рішення місцевого самоврядування.

"На сьогодні не вистачає впливу звичайного мешканця на всі ті рішення, які повинні прийматися на рівні громади. Тому зараз ми інколи бачимо, як перекладаються бруківка, як витрачаються кошти на облаштування кабінетів чиновників, або на придбання їхніх автівок. Тому є низка законопроєктів, які потрібно ухвалювати негайно для того, щоб мешканці громади брали безпосередню участь у рішеннях щодо цього всього. Зокрема, йдеться про прийняття законопроєктів №6319, 4295, 7283 та 4298", - додала Шуляк.

Вона підкреслила: згідно з законопроектом №4295 "Про народовладдя в громадах" буде відбуватися підвищення залученості громадян у прийнятті надважливих рішень в Україні потрібно розвивати і практику публічних консультацій. Саме цей законопроєкт став частиною програми Ukraine Facility Європейського Союзу, яка передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років.

Також комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування намагався включити до програми законопроєкти №7283 та №6319. Перший запроваджує інструменти місцевої демократії. Зокрема:

обов‘язкові громадські обговорення;

проведення загальних зборів громадян;

електронні петиції, результати яких повинні розглядатися на сесіях міськрад і участь мешканців громади в питаннях формування й розподілу місцевого бюджету.

Другий вдосконалює порядок організації, діяльності та припинення органу самоорганізації населення (ОСН). На законодавчому рівні планується надати їм можливість стати активними учасниками проектів розвитку і отримувати на це фінансування з місцевих бюджетів. Законопроект передбачає:

удосконалення процедури створення, реєстрації, припинення повноважень ОСН;

актуалізацію їх повноважень відповідно до поточного стану місцевого самоврядування та нового територіального устрою;

покращення можливостей для жителів обирати та бути обраними до ОСН;

підсилення публічності та відкритості діяльності ОСН. Це сприятиме розвитку і поширенню практики створення таких органів як форми участі жителів у вирішенні окремих питань місцевого значення.

"Нещодавно, під час робочої поїздки в Ірпінь до мене підійшла жінка і запитала, на якій стадії перебуває цей законопроєкт, оскільки вона якраз входить до такого органу і це питання для неї нагальне. Тому у нашого комітету є зобов'язання підготувати №6319 до виходу в парламент, а у парламенту є зобов'язання ухвалити всі законопроекти, які стосуються участі громадян в прийнятті важливих рішень на рівні громади і які потрібно ухвалити в цьому році", - повідомила нардеп.

Вона також зазначила, що важливим у цьому плані є законопроект №4298, яким пропонується оновити права та функції місцевих державних адміністрацій. Він не тільки посилить децентралізаційні процеси, а і забезпечить баланс державного управління, одночасно не посягаючи на права місцевого самоврядування.

Реформа децентралізації, пояснила Шуляк, передала ресурси та повноваження на місцевий рівень. Проте питання відповідальності за ухвалені рішення залишається відкритим. Законопроект №4298 вирішує цю проблему, зміцнюючи нагляд за законністю рішень.

"Декілька місяців нам знадобилося для того, щоб подолати всі перепони - з початку блокування ОПЗЖ, потім блокування “Європейської солідарності”, потім блокування всіх разом. Але я впевнена, що коли парламент хоче і розуміє важливість того чи іншого законопроекту, він уміє гуртуватися, погоджувальна рада вміє прописувати законопроекти в прохідну частину. Цей законопроект обговорюється вже багато років точно і ми в комітеті провели величезну кількість обговорень - поговорили з усіма, з ким можна було б говорити, дослухались до всіх зауважень, тому цей законопроєкт вже нарешті готовий для голосування. Нагадаю - він включений як крок, як маркер до виконання програми Ukraine Facility, тому сподіваємося, що цього року його ухвалять", - повідомила Шуляк.