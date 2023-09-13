В Україні хочуть зменшити податкове навантаження на випадки страхування волонтерів, - Шуляк

За її словами, зараз, відповідно до закону, організації та установи, що залучають волонтерів, мають право страхувати їх життя і здоров’я на період їх волонтерської діяльності. Разом з тим, відповідно до положень Податкового кодексу України, до сум, що оподатковуються Податком на доходи фізичних осіб належать, зокрема, суми страхових платежів за договорами страхування життя і здоров’я волонтерів.

"При залученні волонтерів неприбутковою організацією, вона є податковим агентом щодо ПДФО при наданні волонтеру доходу у вигляді сплачених страхових внесків, а також зобов'язана нараховувати, утримувати та сплачувати ПДФО до бюджету з такого "доходу" волонтера. Окрім того, такі виплати на страхування волонтера є об’єктом оподаткування військовим збором. Такі положення податкового законодавства загалом не відповідають світовій практиці регулювання відповідної сфери, а також є однією з головних причин, чому в Україні відсутня практика страхування життя та здоров’я волонтерів неприбутковими організаціями та установами", - заявила нардеп.

Міжнародний досвід страхування волонтерів вказує на те, що таке страхування необхідне за умови пом’якшення оподаткування, пояснює Шуляк. Тому, законопроєктом пропонується виключити з розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків:

Одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності волонтера внаслідок поранення, отриманого під час надання волонтерської допомоги при здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України;

Витрат неприбуткової організації, що залучає до своєї діяльності волонтерів, або іншої неприбуткової організації, яка виступає в ролі страхувальника, на страхові платежі у межах договорів страхування життя і здоров’я волонтерів на період провадження ними волонтерської діяльності.

"Це дозволить активно залучати кошти іноземних неурядових організацій для фінансування проектів зі страхування життя та здоров’я волонтерів українськими страховими компаніями - платниками податків, які наповнюють держбюджету податковими платежами. Тому, ухвалення цього законопроєкту матиме позитивний вплив на бюджет", - додає Шуляк.

На її думку, це все матиме значний суспільний інтерес та позитивний вплив на розвиток волонтерського руху в Україні у воєнний та післявоєнний періоди. Запропоновані зміни стануть одним з елементів приведення практики організації волонтерської діяльності до європейських стандартів та визначать умови для мінімальних соціальних гарантій для волонтерів, котрі можуть постраждати у будь-якому куточку України.