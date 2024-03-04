В Україні хочуть відновити велику приватизацію: які об'єкти виставлять на продаж

В Україні хочуть відновити велику приватизацію вже у 2024 році. Серед об'єктів, які виставлять на продаж, "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", "Одеський припортовий завод", шахти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час прес-конференції.

"Цього року очікуємо що буде відновлена велика приватизація. Закликаємо інвесторів, зокрема, західних партнерів подивитися на об'єкти. Інтерес дуже великий. І ми сьогодні якщо не бачимо швидкого входження, то ми розуміємо, що ми дійсно робимо велику роботу по комунікації, по спілкуванню з нашими партнерами з точки зору входження інвесторів до України", - розповів він.

Також Шмигаль назвав об'єкти, які виставлять на продаж.

"Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Це титан. Частина великої приватизації цього року. Працюємо з Фондом держмайна, щоб вона була розпочата і завершена. "Одеський припортовий завод", Центренерго, вугільні шахти. Тобто це і ще ряд об'єктів, які будуть попадати в об'єкти великої приватизації", - додав він.

Мала приватизація

Глава уряду також зазначив, що мала приватизація проходить своєю чергою та "дає доволі значний результат" для бюджету і відповідно для малого середнього бізнесу.

"Це також важливі моменти інвестицій в ці об'єкти. Серед проектів для іноземних інвесторів важливі перспективні - це видобуток критичної сировини 22 вида з 30 видів критичної сировини сьогодні є у наявності в Україні. Виробництво акумуляторів для електрокарів, повний цикл виробництва цих електрокарів, хімічна промисловість обробка деревини, включаючи виробництво паперо-целюлози, потокове скло і машинобудування. Це ті напрямки які сьогодні важливі цікаві інвесторам, цікаві для нас, як для країни щоби піднімати економіку", - констатував він.

Як писало РБК-Україна, 5 вересня 2020 року в Україні заборонили аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на час карантину, встановленого Кабінетом міністрів. Тоді чинності набрав відповідний закон.

Так, 30 березня 2021 року Верховна рада скасувала заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації. 1 травня закон набрав чинності. Але вже у червні 2021 року профільний комітет рекомендував Верховній раді тимчасово не проводити аукціони зі зниженням стартової ціни з продажу об'єктів великої приватизації.