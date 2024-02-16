В Україні готують масштабну реформу для вишів: 60% студентів матимуть держпідтримку

"Цьогоріч відбудеться масштабна реформа вищої освіти. Повністю змінюємо підхід", - сказав він.

За його словами, це стосується і спеціальностей, за якими держава буде оплачувати навчання, це стосується і оплати навчання.

"Запустимо державні гранти. Мета - 60% студентів будуть отримувати різні види державної підтримки", - повідомив прем’єр.

План реформи

Нагадаємо, згідно із проектом реформи вищої освіти, в Україні буде змінено кількість спеціальностей, за якими можна буде отримати 100% покриття вартості навчання.

Державне замовлення буде збережено для спеціальностей, у яких є суспільна потреба - безпека та оборона, державний сектор, медицина, мистецтво, педагогіка. Також державне замовлення буде збережено для спеціальностей із особливою підтримкою держави. Інші спеціальності матимуть мінімальну кількість бюджетних місць.

Розмір освітнього гранту матиме пряму залежність від результатів національного мультипредметного тесту. За розрахунками Міносвіти розмір гранту на здобуття вищої освіти коливатиметься від 15 до 50 тисяч гривень.