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В Україні фінансування виробництва зброї віднесуть до захищених статей бюджету

Четвер 26 вересня 2024 19:45
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В Україні фінансування виробництва зброї віднесуть до захищених статей бюджету Фото: Україна виготовила САУ "Богдана" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні планують розширити перелік захищених статей держбюджету. Туди може увійти фінансування виробництва зброї та військової техніки.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабінет міністрів України у Telegram.

За словами прем'єра, профільним міністерствам було доручено розробити зміни до законодавства, які б виправили ситуацію з обмеженнями фінансування з держбюджету довгострокових військових контрактів.

"Зокрема, необхідно віднести до захищених статей бюджету фінансування виробництва зброї та військової техніки. Це допоможе бізнесу активніше розвивати напрямок, а державі - своєчасно та ритмічно отримувати нове озброєння", - зазначив глава українського уряду.

Варто зауважити, що захищені статті бюджету - це статті, обсяг видатків на які не може бути змінений при скороченні затверджених бюджетних призначень.

Зокрема, це стосується: придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплати праці працівників бюджетних установ.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, за кілька років повномасштабної війни Україна досягла значного прогресу у сфері виробництва озброєнь.

Зокрема, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв про успішне випробування першої української балістики.

Також українські фахівці розробили ракету-дрон "Паляниця", яку вже використали для атаки на російських окупантів.

Більш детально про нову українську зброю - у матеріалі РБК-Україна.

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