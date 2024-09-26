В Україні фінансування виробництва зброї віднесуть до захищених статей бюджету
В Україні планують розширити перелік захищених статей держбюджету. Туди може увійти фінансування виробництва зброї та військової техніки.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабінет міністрів України у Telegram.
За словами прем'єра, профільним міністерствам було доручено розробити зміни до законодавства, які б виправили ситуацію з обмеженнями фінансування з держбюджету довгострокових військових контрактів.
"Зокрема, необхідно віднести до захищених статей бюджету фінансування виробництва зброї та військової техніки. Це допоможе бізнесу активніше розвивати напрямок, а державі - своєчасно та ритмічно отримувати нове озброєння", - зазначив глава українського уряду.
Варто зауважити, що захищені статті бюджету - це статті, обсяг видатків на які не може бути змінений при скороченні затверджених бюджетних призначень.
Зокрема, це стосується: придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплати праці працівників бюджетних установ.
Виробництво зброї в Україні
Нагадаємо, за кілька років повномасштабної війни Україна досягла значного прогресу у сфері виробництва озброєнь.
Зокрема, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв про успішне випробування першої української балістики.
Також українські фахівці розробили ракету-дрон "Паляниця", яку вже використали для атаки на російських окупантів.
Більш детально про нову українську зброю - у матеріалі РБК-Україна.
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