В Україні фінансування виробництва зброї віднесуть до захищених статей бюджету

В Україні планують розширити перелік захищених статей держбюджету. Туди може увійти фінансування виробництва зброї та військової техніки.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабінет міністрів України у Telegram .

За словами прем'єра, профільним міністерствам було доручено розробити зміни до законодавства, які б виправили ситуацію з обмеженнями фінансування з держбюджету довгострокових військових контрактів.

"Зокрема, необхідно віднести до захищених статей бюджету фінансування виробництва зброї та військової техніки. Це допоможе бізнесу активніше розвивати напрямок, а державі - своєчасно та ритмічно отримувати нове озброєння", - зазначив глава українського уряду.

Варто зауважити, що захищені статті бюджету - це статті, обсяг видатків на які не може бути змінений при скороченні затверджених бюджетних призначень.

Зокрема, це стосується: придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплати праці працівників бюджетних установ.