В Україні фіксують спалах гепатиту А: як він передається, перші ознаки та профілактика
Гепатит А - захворювання, що вражає печінку. Його також називають "хворобою Боткіна". Вона не має хронічної форми, проте може бути вкрай неприємною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я МОЗ України.
Вірус гепатиту А передається:
- внаслідок вживання забруднених харчів або води, що можуть містити фекалії інфікованих людей;
- через недотримання особистої гігієни;
- у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї;
- також причиною інфікування можуть стати деякі види сексуальних стосунків.
Вірус гепатиту А (ВГА) зберігається у воді від 3 до 10 місяців, у випорожненнях - до 30 діб, у сухому середовищі за кімнатної температури - протягом тижня. При цьому він гине через 5 хвилин кип’ятіння.
Симптоми гепатиту А
Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14-28 днів.
- Серед найпоширеніших симптомів:
- слабкість та втомлюваність;
- підвищення температури тіла;
- втрата апетиту;
- діарея;
- блювота;
- неприємні відчуття в животі;
- важкість у правому підребер’ї;
- потемніння сечі;
- жовтяниця.
Після перенесеного захворювання на ВГА формується довічний імунітет.
Профілактика гепатиту А
Інфікуванню гепатитом А можна легко запобігти, якщо дотримуватися правил гігієни рук. Найбільш ефективний спосіб захисту - це миття рук з милом і теплою водою щонайменше протягом 20 секунд. Це особливо важливо перед приготуванням їжі та після відвідування вбиральні.
Тож вберегтися від захворювання допоможуть прості щоденні правила:
- миття рук перед вживанням їжі та після кожного відвідування туалету;
- вживання лише кип’яченої води;
- миття овочів та фруктів.
Також для профілактики інфікування ВГА існує безпечна та ефективна вакцина. Вона є рекомендованою, тобто не включеною до Національного календаря щеплень. Придбати її можна в аптеках.
Важливо отримати щеплення проти гепатиту А дорослим, які працюють у закладах громадського харчування, на підприємствах харчової промисловості, водоочисних та каналізаційних спорудах.
Спалах гепатиту А у Вінниці
Цього тижня в одному з районів Вінниці трапився спалах гепатиту А. Станом на вчора відомо про понад сотню підтверджених випадків.
Наразі причини, з якими можна повʼязати випадки захворювання - відвідування масових заходів чи вживання однакових продуктів, - не встановлено. Проте, за даними міністерства, відомо, що усі пацієнти проживають у різних мікрорайонах міста Вінниці та населених пунктах області.
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