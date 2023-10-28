ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні фіксують спалах гепатиту А: як він передається, перші ознаки та профілактика

Субота 28 жовтня 2023 22:18
UA EN RU
В Україні фіксують спалах гепатиту А: як він передається, перші ознаки та профілактика Фото: як передається гепатит А, перші ознаки та профілактика (pixabay.com)
Автор: Тетяна Степанова

Гепатит А - захворювання, що вражає печінку. Його також називають "хворобою Боткіна". Вона не має хронічної форми, проте може бути вкрай неприємною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Вірус гепатиту А передається:

  • внаслідок вживання забруднених харчів або води, що можуть містити фекалії інфікованих людей;
  • через недотримання особистої гігієни;
  • у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї;
  • також причиною інфікування можуть стати деякі види сексуальних стосунків.

Вірус гепатиту А (ВГА) зберігається у воді від 3 до 10 місяців, у випорожненнях - до 30 діб, у сухому середовищі за кімнатної температури - протягом тижня. При цьому він гине через 5 хвилин кип’ятіння.

Симптоми гепатиту А

Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14-28 днів.

  • Серед найпоширеніших симптомів:
  • слабкість та втомлюваність;
  • підвищення температури тіла;
  • втрата апетиту;
  • діарея;
  • блювота;
  • неприємні відчуття в животі;
  • важкість у правому підребер’ї;
  • потемніння сечі;
  • жовтяниця.

Після перенесеного захворювання на ВГА формується довічний імунітет.

Профілактика гепатиту А

Інфікуванню гепатитом А можна легко запобігти, якщо дотримуватися правил гігієни рук. Найбільш ефективний спосіб захисту - це миття рук з милом і теплою водою щонайменше протягом 20 секунд. Це особливо важливо перед приготуванням їжі та після відвідування вбиральні.

Тож вберегтися від захворювання допоможуть прості щоденні правила:

  • миття рук перед вживанням їжі та після кожного відвідування туалету;
  • вживання лише кип’яченої води;
  • миття овочів та фруктів.

Також для профілактики інфікування ВГА існує безпечна та ефективна вакцина. Вона є рекомендованою, тобто не включеною до Національного календаря щеплень. Придбати її можна в аптеках.

Важливо отримати щеплення проти гепатиту А дорослим, які працюють у закладах громадського харчування, на підприємствах харчової промисловості, водоочисних та каналізаційних спорудах.

Спалах гепатиту А у Вінниці

Цього тижня в одному з районів Вінниці трапився спалах гепатиту А. Станом на вчора відомо про понад сотню підтверджених випадків.

Наразі причини, з якими можна повʼязати випадки захворювання - відвідування масових заходів чи вживання однакових продуктів, - не встановлено. Проте, за даними міністерства, відомо, що усі пацієнти проживають у різних мікрорайонах міста Вінниці та населених пунктах області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гепатит А Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
Армія зайшла в Сектор Гази. Прем'єр Ізраїлю назвав мету нового етапу війни проти ХАМАС
Армія зайшла в Сектор Гази. Прем'єр Ізраїлю назвав мету нового етапу війни проти ХАМАС
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ