З України в Європу. Скільки коштують квитки на УЗ до закордонних міст

Подорожі "Укрзалізницею" за кордон зараз залишаються найзручнішим варіантом для українців, щоб надовго не застрягнути на міжнародному пункті пропуску.
РБК-Україна розповідає, скільки коштують квитки на міжнародні рейси УЗ.
У міжнародному сполученні з країнами Європи кожна із залізниць слідування поїзда/вагона встановлює тариф по своїй території, та у вагони свого формування, які оголошуються у євро. На проїзному документі вартість зазначається в національній валюті у перерахунку до курсу євро на момент оформлення.
"Ціна на проїзні документи є динамічною та змінюється в залежності від дня тижня та курсу валют. Ціноутворення для залізничного транспорту не є гнучким: тариф підлягає державному регулюванню, тож АТ "Укрзалізниця" не може самостійно впливати на зменшення або збільшення вартості проїзду, надання сезонних знижок тощо", – повідомили у прес-службі УЗ.
На сайті УЗ у таблиці вартості міжнародного сполучення з країнами Європи вказані наступні ціни.
Вартість квитків до Польщі:
Вартість квитків до Угорщини:
Вартість квитків до Австрії:
Вартість квитків до Словаччини:
Вартість квитків до Молдови:
Зазначимо, що лише на напрям Київ – Кишинів вказана ціна у гривнях, на решту – в євро.
Додамо, що вартість квитка вказана без урахування комісійного збору, який становить 55 грн. Також слід урахувати, що у потягах І і ІІ класу – місця сидячі.
"Діти до 4 років можуть подорожувати з батьками безкоштовно без надання окремого місця. Для старших дітей діють знижки, розмір якої залежить від міжнародного напрямку. Наприклад, якщо йдеться про польські рейси, то для дітей від 4 до 12 років йде знижка 25% при переміщенні територією України та 50% – на території Польщі", – пояснили на гарячій лінії "Укрзалізниці".
Додамо також, що торік у грудні УЗ підвищила ціни на міжнародні напрямки. Найбільше зросла вартість на дефіцитний напрям Київ – Варшава – Київ, квитки тоді здорожчали на 72%. Також на 3% піднялись ціни у нічних поїздах до Відня та Перемишля.
Квитки на міжнародні напрямки можна придбати тільки онлайн: в чат-боті, на сайті Укрзалізниці або застосунку. Відкриття продажів відбувається вранці, залежно від напряму.
Продажі стартують:
При купівлі онлайн потрібно ввести персональні дані пасажира, також знадобитися верифікація через застосунок "Дія". На оплату послуги надається 15 хвилин.
"Зараз в АТ "Укрзалізниця" розробляється графік руху поїздів на 2024/2025 рік, тож зміни маршрутів як у внутрішньому, так і в міжнародному сполученні невдовзі будуть презентовані на диджитал-майданчиках товариства", – повідомили в УЗ.
При цьому у прес-службі деталей не розкрили, вказали лише, що графік руху поїздів розробляється на підставі аналізу пасажиропотоку з урахуванням економічної доцільності та максимального використання технічних можливостей рухомого складу й інфраструктури для забезпечення мінімального часу на шляху прямування поїздів.
Раніше ми розповідали про те, як повернути квитки на міжнародний поїзд УЗ пасажирам за кордоном.
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Під час підготовки публікації використали: ексклюзивний коментар УЗ для РБК-Україна, дані з їхнього сайту і відповіді на гарячій лінії.
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