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Україні доведеться купувати газ за високими цінами, витрати ляжуть на бізнес, - експерт

Середа 12 лютого 2025 17:06
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Україні доведеться купувати газ за високими цінами, витрати ляжуть на бізнес, - експерт Фото: Україні доведеться купувати газ за високими цінами, витрати ляжуть на бізнес (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Через недостатні запаси газу його доведеться купляти за великими цінами, а витрати будуть покладені на бізнес.

Про це заявив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NV.

У виданні зазначають, що помилки "Нафтогазу" могли спричинити дефіцит стратегічного запасу газу в Україні. Експерти прогнозують: газ доведеться закуповувати за високими цінами, а витрати можуть лягти на бізнес.

Зокрема, Рябцев називає потенційним покривачем додаткових витрат на закупівлю газу найбільших українських платників податків.

"Цю вартість закладуть у вартість газу для промисловості", - сказав він.

Рябцев вважає, що для завершення цього опалювального сезону варто придбати щонайменше 1 млрд кубометрів газу.

"А краще два. Хоч він з великою ймовірністю не знадобиться. Але ліпше, щоб він був. Це той самий стратегічний запас, який має бути сформований", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, Парламентська тимчасова слідча комісія з енергетики установила дефіцит газу для проходження зими.

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