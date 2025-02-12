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Украине придется покупать газ по высоким ценам, расходы лягут на бизнес, - эксперт

Среда 12 февраля 2025 17:06
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Украине придется покупать газ по высоким ценам, расходы лягут на бизнес, - эксперт Фото: Украине придется покупать газ по высоким ценам, расходы лягут на бизнес (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Из-за недостаточных запасов газа его придется покупать по большим ценам, а расходы будут возложены на бизнес.

Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NV.

В издании отмечают, что ошибки "Нафтогаза" могли вызвать дефицит стратегического запаса газа в Украине. Эксперты прогнозируют: газ придется закупать по высоким ценам, а расходы могут лечь на бизнес.

В частности, Рябцев называет потенциальным покрывателем дополнительных расходов на закупку газа крупнейших украинских налогоплательщиков.

"Эту стоимость заложат в стоимость газа для промышленности", - сказал он.

Рябцев считает, что для завершения этого отопительного сезона стоит приобрести минимум 1 млрд кубометров газа.

"А лучше два. Хотя он с большой вероятностью не понадобится. Но лучше, чтобы он был. Это тот самый стратегический запас, который должен быть сформирован", - подчеркнул эксперт.

Напомним, Парламентская временная следственная комиссия по энергетике установила дефицит газа для прохождения зимы.

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