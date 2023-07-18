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Україні для досягнення авіаційного паритету з РФ потрібні роки, - Міллі

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Вівторок 18 липня 2023 23:48
Україні для досягнення авіаційного паритету з РФ потрібні роки, - Міллі Фото: голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На досягнення паритету з РФ у питанні військової авіації можуть піти роки, тому найкращим способом контролювати повітряний простір у цій війні є ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі.

"Яку військову проблему потрібно вирішити за допомогою авіації? Це контроль над повітряним простором. І зробити це можна двома способами - в повітрі або з землі. Найефективніший спосіб це зробити зараз - з землі, за домомогою системи ППО. І це те, чим вони (Україна, - ред) забезпечені з початку війни й донині", - заявив Міллі.

Він додав, що найголовніша проблема нинішнього контрнаступу - російські мінні поля, саме з ними, а не з авіацією, пов'язана більшість втрат зараз.

"Якщо ми спробуємо наздогнати російську авіацію 1 до 1 (з точки зору кількості літаків), ми говоримо про велику кількість літаків. Знадобляться роки й роки, щоб навчити пілотів, роки, щоб отримати необхідну фінансову підтримку", - підкреслив він.

F-16 для України

11 липня цього року країнами-союзниками було створено "авіаційну коаліцію", в рамках якої вони планують навчати українських пілотів керувати F-16, а деякі країни пообіцяли і передати ці літаки.

Днями в США заявили, що президент Джо Байден дав "зелене світло" на навчання українських пілотів в Європі, тож у Повітряних силах озвучили очікування, що вони стартують до кінця літа.

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