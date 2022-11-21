В Україні діятиме містобудівний контроль за прикладом британської моделі, - Шуляк

Законопроект № 5655, який готують до другого читання, запровадить змішану систему містобудівного контролю, яка діє у Великій Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк під час круглого столу у Всеукраїнській асоціації громад.

"Наш законопроект повторює модель, яку використовують у Великій Британії. Учасники будівельного ринку матимуть можливість обирати орган містобудівного контролю - представників органів місцевого самоврядування або ж представників приватних структур. Ми робимо це свідомо, оскільки будь-яка монополія - прямий шлях до корупції", - пояснила Шуляк.

За її словами, монополія держави на містобудівний контроль зникне й усі учасники будівельного ринку зможуть працювати на конкурентних засадах за зрозумілими правами та чітко визначеною відповідальністю.

Водночас громадськість отримає розширені можливості для контролю забудови у громадах.

"У Єдиній державній електронній системі будівництва буде великий публічний модуль, доступний для громадськості та місцевої влади. Люди будуть бачити всю інформацію про забудову у своєму місті", - запевнила Шуляк.

Вона наголосила, що електронна система автоматично блокуватиме надання дозвільних документів, якщо виявить порушення у проєктуванні чи в експертизі проєктної документації.

Своєю чергою місцева влада отримає повноваження виносити приписи про демонтаж незаконної споруди навіть без рішення суду.

"Є багато прикладів, коли місцева влада не могла реагувати на безлад, тому останні 10-15 років у нас була велика кількість скандальних забудов – в Одесі поблизу моря, у Києві у зелених зонах, у Львові поблизу історичної забудови. Ми прописали чіткий принцип безперервного й обов’язкового моніторингу: якщо є порушення, місцева влада може ініціювати демонтаж такого будівництва навіть без рішення суду", - резюмувала політик.