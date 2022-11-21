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В Украине будет действовать градостроительный контроль по примеру британской модели, - Шуляк

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Понедельник 21 ноября 2022 20:26
В Украине будет действовать градостроительный контроль по примеру британской модели, - Шуляк Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Готовящийся ко второму чтению законопроект № 5655 введет смешанную систему градостроительного контроля, действующую в Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время круглого стола во Всеукраинской ассоциации общин.

"Наш законопроект повторяет модель, которую используют в Великобритании. Участники строительного рынка будут иметь возможность выбирать орган градостроительного контроля - представителей органов местного самоуправления или представителей частных структур. Мы делаем это сознательно, поскольку любая монополия - прямой путь к коррупции", - объяснила Шуляк.

По ее словам, монополия государства на градостроительный контроль исчезнет и все участники строительного рынка смогут работать на конкурентной основе по понятным правам и четко определенной ответственности.

В то же время, общественность получит расширенные возможности для контроля застройки в общинах.

"В Единой государственной электронной системе строительства будет большой публичный модуль, доступный для общественности и местных властей. Люди будут видеть всю информацию о застройке в своем городе", - заверила Шуляк.

Она подчеркнула, что электронная система будет автоматически блокировать предоставление разрешительных документов, если выявит нарушения в проектировании или в экспертизе проектной документации.

В свою очередь местные власти получат полномочия выносить предписания о демонтаже незаконного сооружения даже без решения суда.

"Есть много примеров, когда местные власти не могли реагировать на беспорядок, поэтому последние 10-15 лет у нас было большое количество скандальных застроек - в Одессе вблизи моря, в Киеве в зеленых зонах, во Львове вблизи исторической застройки. Мы прописали четкий принцип непрерывного и обязательного мониторинга: если есть нарушения, местные власти могут инициировать демонтаж такого строительства даже без решения суда", - резюмировала политик.

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Елена Шуляк инфраструктура
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