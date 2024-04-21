В Україні діти можуть безкоштовно оздоровитися в "Артеку": перелік категорій
Уряд України змінив порядок використання коштів, передбачених у бюджеті для організації оздоровлення та відпочинку дітей у таборі "Артек".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Хто тепер зможе отримати путівку
У відомстві уточнили, що до переліку категорій дітей, які отримують безоплатні путівки в "Артек", додали:
- дітей учасників бойових дій, зокрема й добровольців, визначених у пунктах 19-24 частини 1 статті 6 Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
- дітей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, визначених у частині першій статті 10-1 Закону;
- дітей, зареєстрованих як ВПО, які отримують допомогу на проживання ВПО.
Документом передбачено, що половина путівок до Міжнародного дитячого центру "Артек" будуть виділені для дітей, які проживають на території активних бойових дій.
Хто раніше міг розраховувати на путівку
Раніше уточнювалося, що у 2024 році безоплатні путівки також надаватимуть:
- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;
- рідним дітям батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім'ї або дитячому будинку сімейного типу;
- дітям із малозабезпечених сімей;
- дітям, один із батьків яких загинув, пропав безвісти або помер від поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманого в зоні проведення АТО, здійснення заходів національної безпеки і оборони, відсічі і стримування російської збройної агресії в Донецькій і Луганській областях, зоні бойових дій.
Важлива інформація, яка стосується дітей
Раніше РБК-Україна повідомляло, які медичні довідки знадобляться, якщо ваша дитина збирається йти в садок.
Також з початку квітня 2024 року уряд України розширив державну соціальну підтримку для дітей, які втратили батьків-добровольців.
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