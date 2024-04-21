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В Украине дети могут бесплатно оздоровиться в "Артеке": перечень категорий

Украина, Воскресенье 21 апреля 2024 23:30
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В Украине дети могут бесплатно оздоровиться в "Артеке": перечень категорий Архивное фото: в Украине дети могут бесплатно оздоровиться в "Артеке" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Украины изменило порядок использования средств, предусмотренных в бюджете для организации оздоровления и отдыха детей в лагере "Артек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кто теперь сможет получить путевку

В ведомстве уточнили, что в перечень категорий детей, которые получают бесплатные путевки в "Артек", добавили:

  • детей участников боевых действий, в том числе и добровольцев, определенных в пунктах 19-24 части 1 статьи 6 Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";
  • детей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, определенных в части первой статьи 10-1 Закона;
  • детей, зарегистрированных как ВПЛ, которые получают помощь на проживание ВПЛ.

Документом предусмотрено, что половина путевок в Международный детский центр "Артек" будут выделены для детей, проживающих на территории активных боевых действий.

Кто раньше мог рассчитывать на путевку

Ранее уточнялось, что в 2024 году бесплатные путевки также будут предоставлять:

  • детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;
  • родным детям родителей-воспитателей или приемных родителей, проживающих в одной приемной семье или детском доме семейного типа;
  • детям из малообеспеченных семей;
  • детям, один из родителей которых погиб, пропал без вести или умер от ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного в зоне проведения АТО, осуществления мероприятий национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях, зоне боевых действий.

Важная информация, касающаяся детей

Ранее РБК-Украина сообщало, какие медицинские справки понадобятся, если ваш ребенок собирается уходить в садик.

Также с начала апреля 2024 года правительство Украины расширило государственную социальную поддержку для детей, потерявших родителей-добровольцев.

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