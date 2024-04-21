В Украине дети могут бесплатно оздоровиться в "Артеке": перечень категорий

Архивное фото: в Украине дети могут бесплатно оздоровиться в "Артеке" (Getty Images)

Правительство Украины изменило порядок использования средств, предусмотренных в бюджете для организации оздоровления и отдыха детей в лагере "Артек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кто теперь сможет получить путевку В ведомстве уточнили, что в перечень категорий детей, которые получают бесплатные путевки в "Артек", добавили: детей участников боевых действий, в том числе и добровольцев, определенных в пунктах 19-24 части 1 статьи 6 Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

детей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, определенных в части первой статьи 10-1 Закона;

детей, зарегистрированных как ВПЛ, которые получают помощь на проживание ВПЛ. Документом предусмотрено, что половина путевок в Международный детский центр "Артек" будут выделены для детей, проживающих на территории активных боевых действий. Кто раньше мог рассчитывать на путевку Ранее уточнялось, что в 2024 году бесплатные путевки также будут предоставлять: детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;

родным детям родителей-воспитателей или приемных родителей, проживающих в одной приемной семье или детском доме семейного типа;

детям из малообеспеченных семей;

детям, один из родителей которых погиб, пропал без вести или умер от ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного в зоне проведения АТО, осуществления мероприятий национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях, зоне боевых действий.