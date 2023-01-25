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В Україні четвертий раз за добу оголосили повітряну тривогу

Фото: в Україні четвертий раз за добу оголосили повітряну тривогу (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В Україні в четвертий раз за добу, 25 січня, було оголошено повітряну тривогу. Вона діє в чотирьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Повітряну тривогу оголосоили о 20:07 середи, 25 січня. Наразі дані карти свідчать, що тривога триває у Житомирській, Черкаській, Кіровоградській, Київській областях та місті Київ.

Станом на 20:40 всі повітряні тривоги було відмінено.

Фото: карта повітряних тривог станом на 20:07 (скриншот alerts.in.ua)

Варто зазначити, що це четверта масштабна тривога в Україні за 25 січня.

Третя повітряна тривога тривала з 16:19 по 16:50. Другу повітряну тривогу було оголошено після 14:00. Причиною першої, ймовірно, була активність російської авіації в Білорусі.

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