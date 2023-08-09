В Украине из-за взлета Миг-31К объявили воздушную тревогу
Фото: в Украине из-за взлета Миг-31К объявили воздушную тревогу (GettyImagеs)
В Украине днем среды, 9 августа, объявлен сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждают о взлете российского истребителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Сигнал воздушной тревоги в Киеве и по всей Украине был объявлен в 16.02.
По данным ПС, тревога была объявлена из-за взлета российского истребителя - МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
"Вся Украина – ракетная опасность. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.
Где объявлена тревога
По состоянию на 16:05 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
Фото: скриншот
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