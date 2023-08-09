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В Украине из-за взлета Миг-31К объявили воздушную тревогу

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Среда 09 августа 2023 16:09
В Украине из-за взлета Миг-31К объявили воздушную тревогу Фото: в Украине из-за взлета Миг-31К объявили воздушную тревогу (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украине днем среды, 9 августа, объявлен сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждают о взлете российского истребителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Сигнал воздушной тревоги в Киеве и по всей Украине был объявлен в 16.02.

По данным ПС, тревога была объявлена из-за взлета российского истребителя - МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

"Вся Украина – ракетная опасность. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.

Где объявлена тревога

По состоянию на 16:05 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

В Украине из-за взлета Миг-31К объявили воздушную тревогу

Фото: скриншот

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Война России против Украины воздушная тревога
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