В Украине из-за взлета Миг-31К объявили воздушную тревогу

В Украине днем среды, 9 августа, объявлен сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждают о взлете российского истребителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Сигнал воздушной тревоги в Киеве и по всей Украине был объявлен в 16.02.

По данным ПС, тревога была объявлена из-за взлета российского истребителя - МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

"Вся Украина – ракетная опасность. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.

Где объявлена тревога

По состоянию на 16:05 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Фото: скриншот