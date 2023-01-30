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В Україні через "Дію" вже замовили на обмін понад 140 тисяч ламп

Фото: в Україні через "Дію" вже замовили на обмін понад 140 тисяч ламп (pixabay.com)
Автор: Наталія Кава

В Україні стартувала програма безкоштовного обміну старих лампочок розжарювання на енергоощадні LED-лампи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем'єр-міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його даними в перші години дії програми українці подали заявок на обмін 140 тисяч лампочок розжарювання.

"Українці замовили вже понад 140 тисяч енергозберігаючих лампочок на обмін через Дію", - написав Федоров.

Нагадаємо, що РБК-Україна написало детальну інструкцію щодо того, як через "Дію" можна подати заявку на обмін ламп.

Нагадаємо, раніше уряд України вирішив запустити програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи і вона триватиме протягом року.

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