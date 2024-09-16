В Україні частково поновили планові перевірки небезпечної продукції: про що йдеться

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінекономіки .

Йдеться про товари, які можуть бути небезпечними для споживачів. Перш за все, це дитячі іграшки. У списку також ліфти та ліфтове обладнання, електричні та електронні пристрої, обігрівачі та види іншої нехарчової продукції.

Перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев повідомив, що приблизно від початку повномасштабного вторгнення РФ, в Україні наклали мораторій на ці перевірки. Однак наразі державний контроль буде повертатися.

Він додав, що Міністерство економіки України та Рада бізнес-омбудсмена будуть слідкувати за дотриманням норм українського законодавства. Окрім цього, будуть моніторити також прозорість роботи державних органів, що займаються ринковим наглядом під час перевірок бізнесу.

Соболев пояснив, що часткове повернення цих перевірок було вимогою європейських партнерів.

Таким чином, перевірки будуть здійснюватися співробітниками Держпраці стосовно товарів:

рухомого обладнання;

засоби індивідуального захисту;

ліфтів та компонентів безпеки для ліфтів.

Укртрансбезпека буде займатися інспекціями колісних транспортних засобів, його нових частин та відповідного обладнання.

Держлікслужба буде здійснювати контроль над:

медичними виробами та виробами для дослідження зразків крові або тканин, взятих із людського тіла;

активними медичними виробами, які імплантують.

Співробітники ДПСС будуть проводити перевірки: