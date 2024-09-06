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Ціни пішли вгору: у НБУ назвали причини прискорення інфляції

Україна, П'ятниця 06 вересня 2024 09:30
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Ціни пішли вгору: у НБУ назвали причини прискорення інфляції Фото: Ціни в Україні зростають (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

У липні споживча інфляція очікувано зросла - до 5,4% р/р (з 4,8% р/р у червні). За оцінками НБУ, споживча інфляція продовжила пришвидшення й у серпні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (вересень 2024 року).

Експерти НБУ не наводять цифри оцінки зростання цін за серпень, але згідно з оприлюдненим графіком річна інфляція була близькою до 7%.

Ціни пішли вгору: у НБУ назвали причини прискорення інфляції

За даними НБУ, фундаментальний інфляційний тиск також очікувано посилився у липні. Показник базової інфляції зріс до 5,7% р/р з 5,0% р/р у червні.

Ціни пішли вгору: у НБУ назвали причини прискорення інфляції

"Така динаміка дещо випереджала траєкторію липневого прогнозу НБУ. Вона зумовлена насамперед стрімким зростанням цін на оброблені продукти харчування. Підтримували ціновий тиск і ефекти перенесення від послаблення обмінного курсу гривні. Водночас інфляційні очікування залишалися доволі стійкими", - йдеться в огляді.

Ціни пішли вгору: у НБУ назвали причини прискорення інфляції

Ціни на продукти та послуги

Як зазначили в НБУ, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої відновили зростання у липні. Така динаміка зумовлена насамперед швидшим подорожчанням оброблених продуктів під впливом вищих витрат на енергію, зберігання продукції та оплату праці.

Ціни пішли вгору: у НБУ назвали причини прискорення інфляції

Також очікувано сповільнилося зниження цін на сирі продукти харчування з огляду на поступове вичерпання впливу тимчасових чинників, насамперед скорочення запасів попередніх високих врожаїв, складніші, ніж торік, погодні умови та зростання вартості енергії на тлі дефіциту е/е. Водночас, попри спекотну погоду, тривало падіння цін на яйця, а вторинні ефекти від слабшого тиску з боку витрат на корми все ще позначалися на здешевленні свинини та курятини, йдеться в огляди.

За даними НБУ, зростання цін на більшість непродовольчих товарів пришвидшилося, передусім під впливом курсового чинника. Дедалі повільніше дешевшали одяг та взуття. Послуги дорожчали швидше, вірогідно під тиском витрат бізнесу на оплату праці та енергію.

Зростання цін на пальне в липні сповільнилося. Така динаміка відображала ефекти бази порівняння через повернення оподаткування пального до довоєнного рівня в липні 2023 року, достатні запаси та зниження попиту з боку агропромислового комплексу. Водночас на вартості пального позначалися ефекти перенесення від послаблення обмінного курсу та зростання цін на сировину на світових ринках, пояснили в НБУ.

Ціни пішли вгору: у НБУ назвали причини прискорення інфляції

Ціни на алкогольні напої знижувалися дедалі повільніше. Крім того, пришвидшилося зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання, ймовірно, через курсовий чинник. Подорожчання тютюнових виробів сповільнилося, проте ціни на них зростали доволі високими темпами, в тому числі під впливом боротьби з тіньовою продукцією.

Ціни пішли вгору: у НБУ назвали причини прискорення інфляції

Водночас інфляцію надалі стримував мораторій на підвищення тарифів на окремі житловокомунальні послуги для населення, йдеться в огляді.

Нагадаємо, у липні НБУ погіршив прогноз щодо інфляції у 2024 році до 8,5% з 8,2%. НБУ очікує, що загальна інфляція в Україні прискориться протягом наступних трьох кварталів, але залишатиметься помірною.

За розрахунками Мінекономіки, споживчі ціни в Україні у грудні 2024 року до грудня зростуть на 7,9%.

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