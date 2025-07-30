Ринок імпортованих рідин для електронних сигарет в Україні перейшов "у тінь": названо ознаку

Із 11 липня 2023 року набрали чинності норми Закону України № 1978-ІХ, які заборонили виробництво, імпорт і продаж рідин для електронних сигарет зі смако-ароматичними добавками. Цю заборону прийняли, щоб вивести ароматизовану продукцію з обігу. Втім, замість скорочення споживання, ринок пішов в тінь.

За даними дослідження, обсяг нелегального ринку рідин для електронних сигарет у 2024 році склав 92,3%. Водночас, у січні–квітні 2025 року в Україні вже не було придбано жодної акцизної марки на імпортні рідини. Для порівняння, у 2023 році таких марок було понад 6,9 мільйона, а у 2024-му – 1,76 мільйона.

Заборона ароматизаторів призвела до появи на ринку так званих "самозамісів". Виробники, використовуючи сірі схеми, пропонують споживачам купити всі складові електронної сигарети окремо – нікотинову основу, гліцерин, ароматизатор, контейнер для змішування – і самостійно приготувати суміш. Такі товари доступні не лише онлайн, а й у спеціалізованих магазинах, кіосках, у ТРЦ та біля станцій метро.

Журналіст-розслідувач Євген Плінський раніше повідомляв, що майже в усіх ТРЦ Києва вже працюють "острівки" з такими наборами для самозамішування. Подібна ситуація спостерігається в обласних центрах і менших містах.

Аналітики Growford Institute зазначають, що основний обсяг рідин для вейпів виготовляється всередині України. Однак, після викриття правоохоронцями нелегальних виробництв рідин для електронних сигарет та вилучення їх компонентів зловмисниками намагаються оскаржувати ці справи у суді під приводом, що ці інгредієнти використовуються й іншими галузями промисловості.

Нещодавно Одеський апеляційний суд у своїй ухвалі дійшов висновку, що окремі компоненти е-рідин, виявлені разом, мають розглядатися як готовий підакцизний товар. Це рішення може стати прецедентом для боротьби з тіньовим обігом таких товарів.

Окремою схемою ухилення від оподаткування є практика, коли під час продажу “самозамісів” продавці видають чеки, в яких продукція класифікується не як підакцизний товар, а як «продукти харчування», «послуги з ремонту», «дозвілля» або інші нейтральні категорії, щоб не платити акцизний податок.

Експерти закликають владу підвищити ефективність у боротьбі з нелегальною торгівлею е-рідинами, а також враховувати це перед ініціюванням заборон щодо інших тютюнових та нікотиновмісних виробів. Адже наслідком цієї проблеми стало недофінансування бюджету, втрата контролю над ринком і посилення нелегальних схем.