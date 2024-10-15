В Україні була хвиля масових мінувань, а РФ добу не запускала "Шахеди": новини за 14 жовтня

В низці навчальних закладів, міських рад, міністерств і не лише надійшли повідомлення про мінування вчора повідомлялось про мінування. А ніч вперше за останні 48 діб ніч в Україні пройшла без атак "Шахедів".

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 14 жовтня - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Аналітики ISW вважають, що успіхи РФ на кордоні Донецької та Запорізької областей не вказують на масштабний наступ окупантів.

Росія продовжує чинити терор проти цивільних, а також цивільної інфраструктури у Харківській області. В Куп’янському районі буде посилено евакуаційні заходи.

Ситуація покращується. Україні вдається провести певні ротації військ, збільшити кількість резервів, - Подоляк

Українські чиновники та військові аналітики сказали виданню The Wall Street Journal, що Росії на фронті теж важко. Вона не досягла значного прориву, попри масові зусилля.

Радник керівника ОП Подоляк наголосив, що без додаткової підтримки війна може затягнутися на роки і закінчитися розмиванням глобального становища західних країн.

РФ вперше за 48 діб не випустила "Шахеди" по Україні вночі

Про це повідомляють моніторингові канали. Спостерігачі зазначають, що востаннє таке було 29 серпня.

Як сказав в коментарі РБК-Україна керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко те, що вперше за останні 48 діб ніч в Україні пройшла без атак "Шахедів" може вказувати на успішний удар по складу з дронами під Єйськом на минулому тижні. Друге - це те, що Росії зараз потрібна певна пауза для того, аби накопичити більше дронів.

Орбан погрожує заблокувати кредит для України, щоб допомогти Трампу

Орбан готується вручити "великий політичний подарунок" Трампу. Він вигадав спосіб, як допомогти Трампу у його передвиборчих перегонах і викрутитися з 50-мільярдної позики, яку США, ЄС і лідери G7 запропонували Україні.

Це звільнило б Трампа від гачка, дозволивши йому сказати виборцям, що в разі обрання він "не дасть Україні ні цента".

Чи зросло критично споживання світла через похолодання: "Укренерго" дало відповідь

Похолодання в Україні викликало збільшення споживання електроенергії. Проте наразі споживання відповідає сезонним показникам.

Як зазначається, рівень споживання станом на 9:30 14 жовтня був таким же, як у цей час попереднього робочого дня - у п’ятницю, 11 жовтня.

Глава розвідки Німеччини попередив про можливе вторгнення Путіна та назвав терміни

"Російські збройні сили повинні бути в змозі завдати удару по НАТО найпізніше до кінця цього десятиліття", - заявив голова федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль.

За його словами, Захід перебуває у прямій конфронтації з Росією, а Путін переймається не просто Україною, а "фактично створенням нового світового порядку".

Горіла майже тиждень. У мережі показали фото знищеної нафтобази у Феодосії

Telegram-канал "Кримський вітер" зазначає, що через тиждень після початку пожежі нафтобаза у Феодосії має такий вигляд - обгорілі резервуари та острівці піни в озерах вилитої під час гасіння пожежі води.

Пожежа пошкодила 12 резервуарів, вісім з них повністю знищені. Також згоріли будівлі на території бази.

Британія ввела санкції проти Ірану через ракетний обстріл Ізраїлю 1 жовтня

Санкції було введено проти Іранського космічного агентства. Воно займається розробкою технології космічних ракет-носіїв, що застосовують у розробці балістичних ракет, та Конструкторського бюро (FPSDB), яке проектує та виготовляє різні силові установки.

КНДР може відправити в Україну від 10 до 100 тисяч військових, - експерт

"Північна Корея - це маленька країна з точки зору розмірів. Але в них армія приблизно така як армія РФ. І тому нехай не півмільйона, але навіть 10, 20, 30, 100 тисяч - це цілком можливо, що вони можуть це зробити", - зазначив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна військовий експерт Олексій Гетьман.

МЗС України заперечило інформацію ЗМІ про постачання дронів повстанцям у Малі

Французьке видання Le Monde повідомило, що від літа цього року туареги-повстанці з руху CSP на півночі Малі активно використовують українські безпілотники у боротьбі проти малійської хунти та ПВК "Вагнера".

У свою чергу МЗС України рішуче відкидає обвинувачення у нібито причетності держави до постачання безпілотників повстанцям у Малі.

Повідомлення про мінування в УКраїні

Нагадаємо, 14 жовтня в низці навчальних закладів, міських рад, міністерств і не лише надійшли повідомлення про мінування.

На цьому фоні українські поліцейські розпочали перевірки. Більш детально про інцидент - у матеріалі РБК-Україна .

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