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В Україні арештували приховані активи дружини Медведчука більш ніж на 400 млн гривень

Фот: дружину Медведчука позбавили 440 млн гривень (imdb.com)
Автор: Олександр Білоус

Суд арештував чергові активи дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Їхня загальна вартість становить більше ніж 440 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними прес-служби, рішення суду стосується 6,8% акцій ПАТ "Дніпроспецсталь" в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії. Це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів.

"Арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що наприкінці лютого 2023 року за матеріалами СБУ було арештовано майно дружини Медведчука на 5,6 млрд гривень.

Слідчі Служби безпеки вже повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

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Віктор МедведчукСлужба безпеки України