В Україні арештували майно екс-нардепа Царьова на майже пів мільярда гривень: перелік

"Мова йде про квартиру у центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, йдеться про санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської", де наразі проживає Царьов", - йдеться в повідомленні СБУ.

Загальна вартість арештованої нерухомості, як зазначають у відомстві, становить майже пів мільярда гривень.

Цифри

Зокрема, як зазначають в Офісі генпрокурора, у рамках слідства арештовано майно підозрюваного:

земельну ділянку у Київській області площею 0,15 га;

житловий будинок у м. Ялта (АР Крим) площею 180,4 кв м;

об’єкти нерухомого майна у м. Ялта (АР Крим): готельний та санаторний комплекси, гуртожитки, виробничі приміщення, господарські будівлі.

Загальна вартість арештованого майна - 460,6 млн грн.

Подробиці

За даними слідства, після захоплення українського півострова Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до законодавства РФ. Таким чином він регулярно сплачує гроші з рекреаційного бізнесу до бюджету країни-агресора у вигляді "податків".

Крім того Царьов уклав договір з підрозділом росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об’єктів екснардепа.

Гроші за такі послуги колишній "регіонал" сплачує безпосередньо на банківські рахунки окупаційного угруповання РФ, яке дислокується на тимчасово захопленому півострові.

Додаткова підозра Царьову

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили Царьову про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України). Раніше СБУ кваліфікувала злочинні дії фігуранта за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Раніше Царьова засудили до 12 років в'язниці, визнавши винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу. Крім того, у листопаді 2023 року йому оголосили про підозру у ще одній справі. Цього разу за фінансування екс-політиком російських силовиків у тимчасово окупованому Криму.