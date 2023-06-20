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В Україні 22 червня презентують результати першого національного дослідження в сфері ігрової залежності

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Вівторок 20 червня 2023 13:01
В Україні 22 червня презентують результати першого національного дослідження в сфері ігрової залежності Фото: в Україні 22 червня презентують результати першого національного дослідження в сфері ігрової залежності (flickr)
Автор: Сергей Новиков

Компанія Favbet виступила головним меценатом першого загальноукраїнського дослідження ігрової залежності, що проводилося громадською спілкою "Центр відповідальної гри" під егідою Міністерства охорони здоров'я України. Результати дослідження буде презентовано 22 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

У період з лютого до травня 2023 року соціологам вдалося опитати понад 9000 гравців - їх відповіді стали основою для ґрунтовного дослідження, результати якого допоможуть державі та бізнесу виробити кращі підходи до запобігання і лікування лудоманії, а також сприятимуть більш відповідальному ставленню до азартних розваг серед самих гравців.

Як відомо, у 2020 році Україна легалізувала діяльність казино й букмекерів, а також створила галузевий наглядовий орган - Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Все це вивело азартну сферу з тіні й водночас актуалізувало питання безпеки серед поціновувачів азарту, котре до цього мало цікавило нелегальних операторів і залишалося без уваги державних органів.

Дослідження Центру відповідальної гри та Favbet має розібратися в тому, хто і як грає в азартні ігри в Україні, а також створити портрети гравців, аби використати їх для розробки низки корисних матеріалів та інструментів для всіх зацікавлених сторін - бізнесу, держави, гравців та суспільства загалом.

22 червня відбудеться презентація результатів дослідження, на якій виступлять автори звіту, представники Міністерства охорони здоров'я України, КРАІЛ, Інституту психіатрії, а також Favbet та інших долучених до проекту бізнесів.

Подія відбудеться в офісі "Укрінформу" в м. Києві по вул. Богдана Хмельницького, 8/16 о 13:00. Також відбуватиметься онлайн-трансляція.

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