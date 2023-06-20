В Украине 22 июня представят результаты первого национального исследования в сфере игровой зависимости

В период с февраля по май 2023 года социологам удалось опросить более 9000 игроков. Их ответы стали базой для основательного исследования, результаты которого помогут государству и бизнесу выработать лучшие подходы к предотвращению и лечению лудомании, а также будут способствовать более ответственному отношению к азартным развлечениям среди самих игроков.

Как известно, в 2020 году Украина легализовала деятельность казино и букмекеров, а также создало отраслевой надзорный орган - Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Все это вывело азартную отрасль из тени и одновременно актуализировало вопрос безопасности среди ценителей азарта, который до этого мало интересовал нелегальных операторов и оставался без внимания государственных органов.

Исследование Центра ответственной игры и Favbet должно разобраться в том, кто и как играет в азартные игры в Украине, а также создать портреты игроков, чтобы использовать их для разработки ряда полезных материалов и инструментов для всех заинтересованных сторон - бизнеса, государства, игроков и общества в целом.

22 июня состоится мероприятие, на котором с результатами исследования выступят авторы отчета, представители Министерства здравоохранения Украины, КРАИЛ, Института психиатрии, а также Favbet и других приобщившихся к проекту бизнесов.

Событие состоится в офисе "Укринформа" в Киеве по ул. Богдана Хмельницкого, 8/16 в 13.00. Также будет проходить онлайн-трансляция.