В Україні з 1 жовтня змінюються правила для студентів: що потрібно знати

Відмова від вивчення дисципліни або нездача підсумкового контролю може стати підставою для відрахування.

Відповідні зміни передбачені законом №4826-IX, який Верховна Рада ухвалила 25 березня 2026 року.

Хто вивчатиме нову дисципліну

Курс стосуватиметься громадян України, які здобувають професійну передвищу або вищу освіту за денною чи дуальною формою навчання.

У вишах дисципліну проходитимуть студенти бакалаврату, а також магістри медичних, фармацевтичних і ветеринарних спеціальностей.

Програма передбачає як теоретичну, так і практичну підготовку. Зокрема, студенти мають отримати навички поводження зі стрілецькою зброєю, стрільби, мінної безпеки та надання домедичної допомоги.

Практичні заняття зі стрільби проводитимуть на відповідних полігонах, стрільбищах, у тирах та за допомогою інтерактивних тренажерів із дотриманням правил безпеки.

Кого звільнять від навчання

Від вивчення "Основ національного спротиву" звільняються студенти, які вже проходили військову службу, раніше успішно опанували цю дисципліну або мають документ про проходження базової загальновійськової підготовки та отримання військово-облікової спеціальності.

Також курс не поширюється на студентів, які навчаються не за денною або дуальною формою, а також на тих, хто проживає на тимчасово окупованій території.

Окремі правила передбачені для студентів з інвалідністю або частковою втратою працездатності. За наявності медичних документів їх можуть звільнити від практичних занять, які можуть зашкодити здоров'ю.

Студенти, чиї релігійні переконання не дозволяють користуватися зброєю, можуть замінити відповідні елементи дисципліни іншими.

Чи справді можуть відрахувати з університету

Відрахувати дійсно можуть, адже закон визначає відмову від вивчення дисципліни або неуспішне проходження підсумкового контролю як підставу для цього, якщо на студента не поширюються передбачені законом винятки.

Водночас під час підготовки до національного спротиву заборонені будь-які форми дискримінації, зокрема за ознакою статі.