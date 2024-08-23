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Українець з "Ювентуса" перебрався в чемпіонат Швейцарії

Сьйон, П'ятниця 23 серпня 2024 15:29
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Українець з "Ювентуса" перебрався в чемпіонат Швейцарії Фото: Андрій Фірман (ліворуч) намагатиметься пробитися до основи "Сьйона" (fcsion.ch)
Автор: Антон Федорців

Фланговий виконавець Андрій Фірман змінив туринський "Ювентус" на швейцарський"Сьйон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

19-річний українець поїхав за ігровою практикою у сусідній чемпіонат. Там він захищатиме кольори новачка Суперліги.

Фірман перепідписав контракт із "Юве" до літа 2026 року. "Сьйон" орендував українського вінгера на рік. Сторони передбачили опцію викупу вихованця академії Next Gen. Універсал адаптовуватиметься в резервній команді "Сьйона".

Сезон 2024/25 нова команда Фірмана розпочала з трьох перемог у чотирьох турах Суперліги. 24 серпня "Сьйон" на виїзді зустрінеться з "Грассхоппером". Резерв команди в той же день зустрінеться з "Кеніцем" у 4-му дивізіоні.

Хто такий Андрій Фірман

Уродженець Львова, може зіграти на обох флангах атаки та відтягнутого нападника (за даними Transfermarkt). На ресурсах "Ювентуса" визначений оборонцем.

Спершу виховувався в скромній команді "Чезенатіко", а в 2017 році опинився в структурі "Чезени". Звідти й перебрався за два роки до лав інших "зебр". Досвід виступів отримав у "Ювентусі" U-17 (25 матчів, 6 голів) та Прімавері туринців (13), Прімавері (24 поєдинки) та команді U-18 СПАЛа з Феррари.

Фірман залучався до роботи в збірній України U-17. Встиг зіграти 3 матчі в кваліфікації до Євро-2023, але результативними діями не відзначився.

До слова, раніше склали календар матчів збірної України різних категорій до кінця 2024 року.

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