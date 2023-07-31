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Українець вперше здобув титул чемпіона Європи з картингу

Фото: українець вперше здобув титул чемпіона Європи з картингу (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Вперше в історії українець здобув титул чемпіона Європи з картингу. Ним став Олександр Бондарев, партнером якого виступає благодійний фонд Favbet Foundation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бондарева в Instagram.

Фінальний раунд Чемпіонату Європи відбувся в минулі вихідні на італійському треку Cremona Circuit.

У категорії OK Junior, у якій виступає українець Бондарев, взяв участь 81 найкращий картингіст з різних куточків світу.

На італійському треку українець фінішував на третій позиції і здобув подіум у 4-му етапі FIA Karting European Championship.

Подіум в Іспанії, дві перемоги у Чехії та Данії та подіум в Італії принесли Олександру Бондареву абсолютну перемогу в боротьбі за титул чемпіона Європи 2023.

Нагородження Олександра як переможця Чемпіонату Європи 2023 відбудеться у грудні на загальній церемонії FIA разом з іншими пілотами картингу та гонщиками Формули-1.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року.

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