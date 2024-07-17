Українець Скапінцев провів яскраве дербі в Літній лізі НБА: відео

Літня ліга НБА

"Бруклін" – "Нью-Йорк" – 92:85 (11:28, 28:15, 18:19, 35:23)

Український баскетболіст розпочав матч на лаві запасних. Утім, він отримав 17 хвилин ігрового часу на майданчику.

Скапінцев встиг набрати 19 очок, зробив 9 підбирань і віддав 2 передачі. Окрім того, центровий виконав 1 блокшот, зробив 3 перехоплення та двічі втратив м'яч. Конкурент українця – Аріель Гукпорті – набрав 4 пункти та зробив 6 підбирань за 23 хвилини.

Скапінцев виконав 7 кидків із гри. Точними були п'ять двоочкових і одна триочкова спроба. Також український центровий реалізував 6 із восьми штрафних кидків. За статистичним показником "плюс-мінус" його результат виявився позитивним (+9), але "Нікс" поступилися "Нетс" у кінцівці.

Хто такий Дмитро Скапінцев

Уродженець Черкас, вихованець місцевих "Мавп". У складі рідної команди дебютував на професіональному рівні в 2015 році.

На драфті НБА-2020 не був обраний жодною з команд. Сезон 2021/22 розпочав у складі "Київ-Баскета". Після повномасштабного вторгнення РФ до України перебрався в литовський "Панявежис". Звідти переїхав за океан, де захищав кольори "Вестчестер Нікс" – фарм-клубу "Нью-Йорка".

Наприкінці грудня торік підписав короткий контракт із клубом НБА, щоб підстрахувати "Нікс" під час кадрової кризи. Зіграв по хвилині проти "Мілуокі" та "Індіани" й повернувся в дочірню команду.