UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українець Сачко втратив п'ять позицій у рейтингу, Джоковіч впритул наблизився до Алькараса

Фото: Віталій Сачко залишився першою ракеткою України (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Український тенісист Віталій Сачко знову втратив позиції у класифікації світового туру. Іспанець Карлос Алькарас і серб Новак Джоковіч продовжують змагатися за лідерство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ATP.

26-річний кременчужець упродовж семи днів втратив ще п'ять позицій. Українець посідає 166-те місце в оновленому рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів.

Сачко не провів жодного матчу за тиждень, тож його обійшли тенісисти з виступами на різних турнірах. Зокрема, іменитий француз Гаель Монфіс злетів на 48 позицій вгору та піднявся на 163-тє місце. Його шлях також повторили американець Нава (+32 позиції) та нідерландець де Йонг (+40).

Втратили місця й інші вітчизняні тенісисти. У третій сотні погіршилися справи в Олексія Крутих (219-та позиція) та Іллі Марченка (267-ма). У п'ятій сотні рейтингу ATP втрималися ще двоє українців – Владислав Орлов і Ерік Ваншельбойм.

Першою ракеткою світу залишився Алькарас. Іспанець програв фінал Cincinnati Open та підпустив Джоковіча на відстань усього 20 (!) рейтингових очок. Третім у класифікації залишився нейтральний росіянин Даніїл Медвєдєв.

До слова, раніше Гауфф виграла фінал Cincinnati Open у жіночому розряді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новак ДжоковичТеннис