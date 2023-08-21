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Українець Сачко втратив п'ять позицій у рейтингу, Джоковіч впритул наблизився до Алькараса

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Київ, Понеділок 21 серпня 2023 12:41
Українець Сачко втратив п'ять позицій у рейтингу, Джоковіч впритул наблизився до Алькараса Фото: Віталій Сачко залишився першою ракеткою України (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Український тенісист Віталій Сачко знову втратив позиції у класифікації світового туру. Іспанець Карлос Алькарас і серб Новак Джоковіч продовжують змагатися за лідерство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ATP.

26-річний кременчужець упродовж семи днів втратив ще п'ять позицій. Українець посідає 166-те місце в оновленому рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів.

Сачко не провів жодного матчу за тиждень, тож його обійшли тенісисти з виступами на різних турнірах. Зокрема, іменитий француз Гаель Монфіс злетів на 48 позицій вгору та піднявся на 163-тє місце. Його шлях також повторили американець Нава (+32 позиції) та нідерландець де Йонг (+40).

Втратили місця й інші вітчизняні тенісисти. У третій сотні погіршилися справи в Олексія Крутих (219-та позиція) та Іллі Марченка (267-ма). У п'ятій сотні рейтингу ATP втрималися ще двоє українців – Владислав Орлов і Ерік Ваншельбойм.

Першою ракеткою світу залишився Алькарас. Іспанець програв фінал Cincinnati Open та підпустив Джоковіча на відстань усього 20 (!) рейтингових очок. Третім у класифікації залишився нейтральний росіянин Даніїл Медвєдєв.

Українець Сачко втратив п'ять позицій у рейтингу, Джоковіч впритул наблизився до Алькараса

До слова, раніше Гауфф виграла фінал Cincinnati Open у жіночому розряді.

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