Українець Сачко втратив п'ять позицій у рейтингу, Джоковіч впритул наблизився до Алькараса

Український тенісист Віталій Сачко знову втратив позиції у класифікації світового туру. Іспанець Карлос Алькарас і серб Новак Джоковіч продовжують змагатися за лідерство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ATP .

26-річний кременчужець упродовж семи днів втратив ще п'ять позицій. Українець посідає 166-те місце в оновленому рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів.

Сачко не провів жодного матчу за тиждень, тож його обійшли тенісисти з виступами на різних турнірах. Зокрема, іменитий француз Гаель Монфіс злетів на 48 позицій вгору та піднявся на 163-тє місце. Його шлях також повторили американець Нава (+32 позиції) та нідерландець де Йонг (+40).

Втратили місця й інші вітчизняні тенісисти. У третій сотні погіршилися справи в Олексія Крутих (219-та позиція) та Іллі Марченка (267-ма). У п'ятій сотні рейтингу ATP втрималися ще двоє українців – Владислав Орлов і Ерік Ваншельбойм.

Першою ракеткою світу залишився Алькарас. Іспанець програв фінал Cincinnati Open та підпустив Джоковіча на відстань усього 20 (!) рейтингових очок. Третім у класифікації залишився нейтральний росіянин Даніїл Медвєдєв.