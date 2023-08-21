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Украинец Сачко потерял пять позиций в рейтинге, Джокович вплотную приблизился к Алькарасу

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Киев, Понедельник 21 августа 2023 12:41
Украинец Сачко потерял пять позиций в рейтинге, Джокович вплотную приблизился к Алькарасу Фото: Виталий Сачко остался первой ракеткой Украины (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинский теннисист Виталий Сачко снова потерял позиции в классификации мирового тура. Испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович продолжают бороться за лидерство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ATP.

26-летний кременчужанин за семь дней потерял еще пять позиций. Украинец занимает 166-е место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Сачко не провел ни одного матча за неделю, поэтому его обошли теннисисты с выступлениями на разных турнирах. В частности, знаменитый француз Гаэль Монфис взлетел на 48 позиций вверх и поднялся на 163-е место. Его путь также повторили американец Нава (+32 позиции) и нидерландец де Йонг (+40).

Потеряли места и другие отечественные теннисисты. В третьей сотне ухудшились дела у Алексея Крутых (219-я позиция) и Ильи Марченко (267-я). В пятой сотне рейтинга ATP удержались еще двое украинцев – Владислав Орлов и Эрик Ваншельбойм.

Первой ракеткой мира остался Алькарас. Испанец проиграл финал Cincinnati Open и подпустил Джоковича на расстояние всего 20 (!) рейтинговых очков. Третьим в классификации остался нейтральный россиянин Даниил Медведев.

Украинец Сачко потерял пять позиций в рейтинге, Джокович вплотную приблизился к Алькарасу

К слову, ранее Гауфф выиграла финал Cincinnati Open в женском разряде.

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