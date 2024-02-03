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Українець Яремчук ефектним голом доклався до перемоги "Валенсії"

Фото: Несамовита радість Романа Яремчука (twitter.com/valenciacf)
Автор: Антон Федорців

Форвард збірної України Роман Яремчук відзначився забитим м'ячем у складі "Валенсії" у протистоянні 23-го туру іспанської Ла Ліги проти "Альмерії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 23-й тур

"Валенсія" – "Альмерія" – 2:1

Голи: Дуро, 14, Яремчук, 23 – Аррібас, 50

Нереалізований пенальті: Пепелу, 61 (В)

Вилучення: Лео Баптістан, 90+2 (А, пряма червона картка)

 

У дебюті зустрічі команди обмінялися напівнагодами – Яремчук із кута штрафного відправив м'яч повз стійку, а Мелеро у гордій самотності перед воротами пробив геть неточно. Та на 14-й хвилині "кажани" повели в рахунку, коли Дуро поцілив у дальній кут після прострілу Лопеса.

На цьому досягненні "Валенсія" вирішила не зупинятися. На екваторі тайму господарі поля подвоїли власну перевагу. Цього разу Пепелу виконав закидання від лівого краю, а Яремчук головою переправив м'яч у дальній кут воріт "Альмерії".

 

ВІДЕО

 

"Червоно-білі" кинулися відігратися. Едгар за якихось шість хвилин після гола українця навіть відправив м'яч у сітку. Проте, після перегляду відеоповтору суддівська бригада гол скасувала через гру рукою.

Розмочити рахунок гості зуміли після перерви. На 50-й хвилині Сентельєс подав із лівого флангу, а Аррібас головою замкнув дальню стійку. Далі, попри всі намагання футболістів "Альмерії", забити вдруге їм не вдалося. Не скористалися моментами і левантійці. Зокрема, Пепелу з пенальті поцілив у стійку.

"Валенсія" здобула домашню перемогу та впритул підібралася до топ-6 Прімери. Підопічні Рубена Барахи набрали 35 очок. Яремчук провів на полі 70 хвилин. Загальна статистика українця – 16 матчів, 2 голи.

До слова, раніше склали профайл керманича "Жирони" Мічела в гонитві за "золотом".

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