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Українець Потєря програв другий бій поспіль в UFC

Фото: Ігор Потєря не зміг здолати kатиноамериканця (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Український боєць змішаних мистецтв Ігор Потєря поступився бразильцю Сезару Алмейді в рамках турніру Ultimate Fighting Championship 307.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.

Старший на 8 років латиноамериканський боєць заволодів ініціативою зі старту поєдинку. Упродовж бою він лише збільшував власну перевагу над українцем.

Потєря, однак, вперто тримався на ногах. Алмейда намагався збити дихання суперника потужними випадами в корпус. Під завісу поєдинку той вже добряче втомився, але зумів протриматися до фінального гонгу.

Утім, вердикт суддів не потішив Потєрю. Усі три представники Феміди віддали перевагу Алмейді з однаковим рахунком (30:27). Для українського бійця поразка від ветерана стала другою поспіль. У травні він поступився іншому бразильцю – Мішелю Перейрі.

Хто такий Ігор Потєря

Уродженець Києва, в бойові мистецтва прийшов у 16 років. Майстер спорту міжнародного класу з бойового самбо, панкратіону та хортингу. Прізвисько – "Дуелянт".

На професіональний рівень перейшов у 2015 році. Виступав під егідою World Warriors Fighting Championship і Dana White's Contender Series (5-й сезон). Восени 2021-го отримав омріяний контракт із UFC.

Перший поєдинок у топ-чемпіонаті провів проти румуна Негумеряну (поразка в другому раунді). Першу ж перемогу здобув проти екс-чемпіона UFC Руа в січні торік. Рекорд українця в чемпіонаті – 2 перемоги, 5 поразок.

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