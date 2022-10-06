Українець Потєря домовився про бій із легендою UFC

Поєдинок українця з бразильцем, якому в листопаді виповниться 41, запланований на 23 січня. Бій відбудеться на батьківщині "Сьогуна" в рамках турніру UFC 283.

Руа намагатиметься на мажорній ноті завершити кар'єру після двох поразок поспіль. У травні він поступився Овінсу Сен-Прьо в маловидовищному поєдинку, а в листопаді 2020-го програв нокаутом Полу Крейгу. У разі поразки бразильський боєць, найімовірніше, остаточно припинить виступи.

Для Потєрі ж бій проти екс-чемпіона стане хорошою нагодою реабілітуватися. У липні українець дебютував у UFC з поразки Ніку Негумеряну. Румунський боєць переміг уродженця Києва технічним нокаутом у другому раунді.

UFC 283 стане першим турніром провідного бійцівського чемпіонату в Бразилії. Попередні спроби проведення змагань там зірвала пандемія коронавірусу. Головна подія UFC 283 – четвертий бій між Дейвісоном Фігейреду та Брендоном Морено.