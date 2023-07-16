Українець Постол програв нокаутом боксерський бій у Штатах: відео

39-річний боксер програв бій домініканцю Елвісу Родрігесу. Рефері зупинив поєдинок у сьомому раунді.

У дебюті бою суперники діяли на рівних. На цьому відрізку на підсумковий успіх могли розраховувати і Постол, і Родрігес. Та згодом карибець почав домінувати. Зрештою, у 6-му раунді українець опинився в нокдауні, але продовжив бій.

Родрігес провів серію ударів і в наступному раунді. Постол почав втрачати орієнтацію і вже мав розсічення. У підсумку суддя припинив двобій і віддав домініканському боксеру перемогу технічним нокаутом.

Досвідчений українець погіршив власний рекорд у професіоналах. Поразка від Родрігеса стала третьою поспіль і п'ятою загалом у кар'єрі. Постол також здобув 31 перемогу, 12 із них – нокаутом.