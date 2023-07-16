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Українець Постол програв нокаутом боксерський бій у Штатах: відео

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Лас-Вегас, Неділя 16 липня 2023 09:48
Українець Постол програв нокаутом боксерський бій у Штатах: відео Фото: Елвіс Родрігес здолав Віктора Постола (twitter.com/ShowtimeBoxing)
Автор: Антон Федорців

Колишній чемпіон світу з боксу за версією Всесвітньої боксерської ради Віктор Постол зазнав третьої поразки поспіль на професіональному рингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

39-річний боксер програв бій домініканцю Елвісу Родрігесу. Рефері зупинив поєдинок у сьомому раунді.

У дебюті бою суперники діяли на рівних. На цьому відрізку на підсумковий успіх могли розраховувати і Постол, і Родрігес. Та згодом карибець почав домінувати. Зрештою, у 6-му раунді українець опинився в нокдауні, але продовжив бій.

Родрігес провів серію ударів і в наступному раунді. Постол почав втрачати орієнтацію і вже мав розсічення. У підсумку суддя припинив двобій і віддав домініканському боксеру перемогу технічним нокаутом.

Досвідчений українець погіршив власний рекорд у професіоналах. Поразка від Родрігеса стала третьою поспіль і п'ятою загалом у кар'єрі. Постол також здобув 31 перемогу, 12 із них – нокаутом.

До слова, раніше зібрали головні новини про бій Усика та Дюбуа в спеціальній підбірці.

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Бокс Виктор Постол
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