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Украинец Постол проиграл нокаутом боксерское сражение в Штатах: видео

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Лас-Вегас, Воскресенье 16 июля 2023 09:48
Украинец Постол проиграл нокаутом боксерское сражение в Штатах: видео Фото: Элвис Родригес одолел Виктора Постола (twitter.com/ShowtimeBoxing)
Автор: Антон Федорцив

Бывший чемпион мира по боксу по версии Всемирного боксерского совета Виктор Постол потерпел третье поражение подряд на профессиональном ринге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

39-летний боксер проиграл бой доминиканцу Элвису Родригесу. Рефери остановил поединок в седьмом раунде.

В дебюте боя соперники действовали на равных. На этом отрезке на итоговый успех могли рассчитывать и Постол, и Родригес. Но потом карибец начал доминировать. В конце концов, в 6-м раунде украинец оказался в нокдауне, но продолжил бой.

Родригес провел серию ударов и в следующем раунде. Постол начал терять ориентацию и уже имел рассечение. В итоге судья прекратил поединок и отдал доминиканскому боксеру победу техническим нокаутом.

Опытный украинец ухудшил свой рекорд в профессионалах. Поражение от Родригеса стало третьим подряд и пятым в карьере. Постол также одержал 31 победу, 12 из них – нокаутом.

К слову, ранее собрали главные новости о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

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Бокс Виктор Постол
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