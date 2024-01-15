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Українець підписав контракт із історичним грандом Італії: хто він такий

Турин, Понеділок 15 січня 2024 13:30
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Українець підписав контракт із історичним грандом Італії: хто він такий Фото: Дем'ян Єсін (праворуч) поповнив лави легендарного клубу (torinofc.it)
Автор: Антон Федорців

Український талант Дем'ян Єсін розширив українську колонію в італійській Серії А, уклавши договір із туринським "Торіно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

16-річний нападник приєднався до лав "гранатових". Попервах він захищатиме кольори команди U-17 туринців.

Єсін переїхав у чемпіонат Італії з Польщі. Там він перебував у структурі краківського "Гутніка". На батьківщині син колишнього півзахисника маріупольського "Іллічівця" і полтавської "Ворскли" Дмитра Єсіна займався в академіях "Маріуполя", донецького "Шахтаря" і "Колоса" з Ковалівки.

Основна позиція Єсіна-молодшого – центрфорвард. Також він може зіграти правого чи лівого вінгерів, хоча антропометрія (зріст – 188 см) автоматично робить його претендентом на місце в центрі атаки. Торік нападник провів 3 поєдинки за збірну України U-16.

Що відомо про "Торіно"

Заснований у 1906 році клуб із Турина, історичний гранд Серії А. Прізвиська – "гранатові", "бики".

За понад сторічну історію туринці завоювали 7 Скудетто. Більшість з них – 5 чемпіонських титулів – в епоху "Гранде Торіно", що припала на 40-ві рр. У травні 1949 року вся команда, резервісти, два тренери, два функціонери, клубний масажист, три журналісти та чотири члени екіпажу загинули в авіакатастрофі. Густий туман і несправне обладнання спровокували дезорієнтацію, внаслідок якої літак влетів у базиліку Суперга в Турині. Останнє наразі "золото" туринці завоювали в сезоні 1975/76.

Торік "Торіно" фінішував на 10-й сходинці в Серії А. У нинішньому сезоні "гранатові" йдуть на тій же 10-й позиції. Головний тренер команди з літа 2021-го – хорват Іван Юріч.

До слова, раніше склали символічну команду з вільних агентів у зимове трансферне вікно.

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