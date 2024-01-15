Украинец подписал контракт с историческим грандом Италии: кто он такой

Украинский талант Демьян Есин расширил украинскую колонию в итальянской Серии А, заключив договор с туринским "Торино".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

16-летний нападающий присоединился к рядам "гранатовых". Поначалу он будет защищать цвета команды U-17 туринцев.

Есин переехал в чемпионат Италии из Польши. Там он находился в структуре краковского "Гутника". На родине сын бывшего полузащитника мариупольского "Ильичевца" и полтавской "Ворсклы" Дмитрия Есина занимался в академиях "Мариуполя", донецкого "Шахтера" и "Колоса" из Ковалевки.

Основная позиция Есина-младшего – центрфорвард. Также он может сыграть правого либо левого вингеров, хотя антропометрия (рост – 188 см) автоматически делает его претендентом на место в центре атаки. В прошлом году нападающий провел 3 поединка за сборную Украины U-16.

Что известно о "Торино"

Основанный в 1906 году клуб из Турина, исторический гранд Серии А. Прозвища – "гранатовые", "быки".

За более чем столетнюю историю туринцы завоевали 7 Скудетто. Большинство из них – 5 чемпионских титулов – в эпоху "Гранде Торино", пришедшуюся на 40-е гг. В мае 1949 года вся команда, резервисты, два тренера, два функционера, клубный массажист, три журналиста и четыре члена экипажа погибли в авиакатастрофе. Густой туман и неисправное оборудование спровоцировали дезориентацию, в результате которой судно влетело в базилику Суперга в Турине. Пока пследнее "золото" туринцы завоевали в сезоне 1975/76.

В прошлом году "Торино" финишировал на 10-й строчке в Серии А. В нынешнем сезоне "гранатовые" идут на той же 10-й позиции. Главный тренер команды с лета 2021-го – хорват Иван Юрич.