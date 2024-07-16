Українець перейшов у фарм-клуб володаря Кубка Стенлі-2023

21-річний уродженець Львова виступатиме за дочірню команду "Вегас Голден Найтс". Минулий рік він відіграв за ""Су-Фолс Стемпід" у Хокейній лізі США (USHL).

Чолач уклав зі "срібними лицарями" контракт на 1 рік. Українець потрапив до "Гендерсона" після третього в кар'єрі табору розвитку "Вегаса". Невадці забрали оборонця під 190-м номером драфту НХЛ у 2021 році.

У сезоні 2023/24 Чолач загалом провів 57 матчів, у яких закинув 4 шайби та віддав 14 результативних передач. Також він зіграв 3 поєдинки за збірну України в кваліфікації до Олімпіади-2026.

Що відомо про АХЛ

Друга після НХЛ професіональна ліга в Штатах, заснована в 1936 році. Наразі всі колективи ліги мають статус фарм-клубів команд еліти.

Новий сезон розпочнуть 32 клуби. Змагання АХЛ складаються з регулярного чемпіонату та плей-офф, а переможець сезону здобуває Кубок Колдера. Найтитулованіший клуб – "Герші Беарз" (13 кубків), який входять до структури "Вашингтона".

За всю історію в АХЛ виступали 30 українців. Найдовше там виступав оборонець Сергій Климентьєв (1994-1999 рр.). У 1996-му він завоював Кубок Колдера з "Рочестером".