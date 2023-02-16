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Українець Михайлюк результативно дебютував за "Шарлотт": відео

Фото: Святослав Михайлюк (ліворуч) у лавах збірної України (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Зірка збірної України Святослав Михайлюк провів перший матч у складі "Шарлотт Горнетс" під егідою Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

"Шершні" на домашньому паркеті впевнено здолали "Сан-Антоніо Сперс" (120:110). Перша чверть завершилася внічию (32:32), а в кожній з наступних 12-хвилинок "Шарлотт" був сильнішим. Зірковий новачок "Горнетс" Ламело Болл оформив тріпл-дабл (28 очок, 12 підбирань, 10 передач).

Матч у "Спектрум Центрі" став особливим для Михайлюк. Українець вперше з'явився у майці "Шарлотта" після переходу з "Нікс" транзитом через "Портленд". У грі атакувальний оборонець провів майже 25 хвилин. Дебют став можливим через травми конкурентів – Розіра, Убре та Мартіна.

Михайлюк встиг набрати 12 пунктів. Зокрема, він реалізував 3 двоочкові (6 спроб) і два з шести триочкових. Із лінії штрафних кидків українець не закинув (1 спроба). Також Михайлюк зробив 2 підбирання і припустився одної втрати.

Підсумковий результат, однак, не надто змінив турнірного становища команд. "Шарлотт" іде передостаннім у Східній конференції НБА. Натомість "Сан-Антоніо" – на тій же позиції на Заході.

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