Украинец Михайлюк результативно дебютировал за "Шарлотт": видео

Звезда сборной Украины Святослав Михайлюк провел первый матч в составе "Шарлотт Хорнетс" под эгидой Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

"Шершни" на домашнем паркете уверенно одолели "Сан-Антонио Сперс" (120:110). Первая четверть завершилась вничью (32:32), а в каждой из последующих 12 минут "Шарлотт" был сильнее. Звездный новичок "Хорнетс" Ламело Болл оформил трипл-дабл (28 очков, 12 подборов, 10 передач).

Матч в "Спектрум Центре" стал особенным для Михайлюка. Украинец впервые появился в майке "Шарлотта" после перехода из "Никс" транзитом через "Портленд". В игре атакующий защитник провел почти 25 минут. Дебют стал возможным из-за травм конкурентов – Розира, Убре и Мартина.

Михайлюк успел набрать 12 пунктов. В частности, он реализовал 3 двухочковых (6 попыток) и два из шести трехочковых. С линии штрафных бросков украинец не забросил (1 попытка). Также Михайлюк сделал 2 подбора и допустил одну потерю.

Итоговый результат, однако, не сильно изменил турнирное положение команд. Шарлотт идет предпоследним в Восточной конференции НБА. В свою очередь "Сан-Антонио" – на той же позиции на Западе.