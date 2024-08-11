Українець Мчедлідзе позмагається за бронзову медаль Олімпійських ігор-2024

Олімпіада-2024, вільна боротьба, до 97 кг, втішні сутички, чоловіки

де Ланге – Мчедлідзе – 3:5

Представники України та ПАР програли грузину Матчарашвілі в чвертьфіналі та 1/8 фіналу відповідно. Оскільки кавказець дійшов до фіналу, то обидва борці отримали другий шанс на медаль.

У першому періоді де Ланге та Мчедлідзе набрали по два пункти. Натомість в другій трихвилинці південноафриканець спромігся лише на один бал. Зате український борець вільного стилю набрав ще 3 очки та виграв сутичку.

У поєдинку за бронзову нагороду Мчедлідзе зустрінеться з Магомедханом Магомедовим. Уродженець російського Дагестана на Олімпійські ігри заявлений Азербайджаном. Сутичка відбудеться не раніше 13:35 неділі, 11 серпня.

Хто такий Муразі Мчедлідзе

Уродженець Дніпра, син колишнього грузинського олімпійця Гурама Мчедлідзе. Чемпіон Європи серед юніорів у вільній боротьбі (2014).

На молодіжному рівні захищав кольори збірної України на чемпіонатах світу та Європи (2017). На обох турнірах завоював бронзову нагороду. На Європейських іграх-2019 фінішував на 5-й сходинці. Найкращий результат на дорослих чемпіонатах світу – 5-те місце (2021, 2023).

Молодший брат Давид займався футболом і вільною боротьбою, але на найвищий рівень змагань не вийшов. Найвищим кар'єрним досягненням батька стала "бронза" чемпіонату Європи (2000).